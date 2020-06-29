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В Казахстане разработают Национальный план по защите жизни

Больные не должны впадать в тревогу и пессимизм.

Фото : myrnss.com29 июня 2020, 18:44

Касым-Жомарт Токаев провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Он поручил разработать Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу, сообщает zakon.kz.

Президент призвал Правительство наряду с принятием экстренных мер начать подготовку к длительной пандемии коронавируса. В этой связи поручено разработать Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу.

Да, это опасное заболевание, для лечения которого еще нет вакцины. Но при этом не стоит поддаваться панике и, тем более, допускать противоправные действия, оскорблять врачей и нарушать санитарный режим. Больные не должны впадать в тревогу и пессимизм. Наряду с лечением, хорошее физическое и духовное состояние человека способствуют его быстрому исцелению. Прошу придерживаться рекомендаций и требований министерства здравоохранения и санитарных врачей. Все наши усилия направлены на сохранение главного богатства нашей страны - жизни и здоровья граждан Республики Казахстан, - сказал глава государства.


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