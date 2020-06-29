"Мерседес" перекрасил ливрею болида в черный, как знак борьбы с расизмом

Призыв "Нет расизму" будет присутствовать на гало обоих болидов, а знаки совместной инициативы Формулы-1 We Race As One.

"Мерседес" представил новую ливрею болидов, которая окрашена в черный цвет, сообщает zakon.kz.

Льюис Хэмилтон и Вальттери Боттас будут выступать в сезоне-2020 "Формулы-1" на болидах с черными ливреями, чтобы показать приверженность команды к борьбе против расизма и дискриминации во всех ее формах, - говорится в сообщении команды в Twitter.

Introducing our new 2020 livery ???? A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020

Мы решили гоняться в черном и призвать к разнообразию в нашей команде. Это четкое заявление, что мы выступаем против расизма и любых форм дискриминации. Призыв "Нет расизму" будет присутствовать на гало обоих болидов, а знаки совместной инициативы Формулы-1 We Race As One — на зеркалах заднего вида W11. В течение сезона мы объявим о программе разнообразия и инклюзивности", — говорится в сообщении.

В составе Mercedes выступает британский автогонщик Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион "Формулы-1". Темнокожий пилот известен поддержкой движения Black Lives Matter, он неоднократно призывал обратить внимание на проблемы с расизмом в автогонках.



Хэмилтон является действующим чемпионом "Формулы-1". Всего за карьеру он выиграл шесть титулов, пять из которых были завоеваны в составе Mercedes (2014, 2015, 2017, 2018, 2019).



Интересно, что несколько дней назад известный британский политик, член европарламента и лидер Партии Брексита Найджел Фарадж обвинил Mercedes в том, что головная немецкая фирма в свое время заработала огромные деньги на рабстве.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!