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"Мерседес" перекрасил ливрею болида в черный, как знак борьбы с расизмом

Призыв "Нет расизму" будет присутствовать на гало обоих болидов, а знаки совместной инициативы Формулы-1 We Race As One.

Фото : twitter.com/MercedesAMGF129 июня 2020, 18:47

"Мерседес" представил новую ливрею болидов, которая окрашена в черный цвет, сообщает zakon.kz.

Льюис Хэмилтон и Вальттери Боттас будут выступать в сезоне-2020 "Формулы-1" на болидах с черными ливреями, чтобы показать приверженность команды к борьбе против расизма и дискриминации во всех ее формах, - говорится в сообщении команды в Twitter.

Мы решили гоняться в черном и призвать к разнообразию в нашей команде. Это четкое заявление, что мы выступаем против расизма и любых форм дискриминации.

Призыв "Нет расизму" будет присутствовать на гало обоих болидов, а знаки совместной инициативы Формулы-1 We Race As One — на зеркалах заднего вида W11. В течение сезона мы объявим о программе разнообразия и инклюзивности", — говорится в сообщении.

В составе Mercedes выступает британский автогонщик Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион "Формулы-1". Темнокожий пилот известен поддержкой движения Black Lives Matter, он неоднократно призывал обратить внимание на проблемы с расизмом в автогонках.

Хэмилтон является действующим чемпионом "Формулы-1". Всего за карьеру он выиграл шесть титулов, пять из которых были завоеваны в составе Mercedes (2014, 2015, 2017, 2018, 2019).

Интересно, что несколько дней назад известный британский политик, член европарламента и лидер Партии Брексита Найджел Фарадж обвинил Mercedes в том, что головная немецкая фирма в свое время заработала огромные деньги на рабстве.


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