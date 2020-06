"Мерседес" перекрасил ливрею болида в черный, как знак борьбы с расизмом

"Мерседес" представил новую ливрею болидов, которая окрашена в черный цвет, сообщает zakon.kz.

Льюис Хэмилтон и Вальттери Боттас будут выступать в сезоне-2020 "Формулы-1" на болидах с черными ливреями, чтобы показать приверженность команды к борьбе против расизма и дискриминации во всех ее формах, - говорится в сообщении команды в Twitter.

Introducing our new 2020 livery ???? A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv