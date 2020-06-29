Фальшивые евро завезли в Казахстан из-за рубежа

Установлены 25 эпизодов применения фальшивых купюр в 500 евро.

Сотрудники департамента экономических расследований Карагандинской области, задержали сбытчиков фальшивых евро, сообщает zakon.kz.

Как передает BaigeNews.kz, фальшивые купюры достоинством 500 евро изготавливались за рубежом. Установлены 25 эпизодов. Уголовное дело передано в суд для анализа доказательств и вынесения приговора. Сбыт осуществлялся на территории различных регионов страны.

Руководитель департамента Данияр Акжанов рассказал, что в прошлом году в Карагандинской области снизился объем обналичивания денег в банках. С начала 2020 года в Карагандинской области по экономическим преступлениям зарегистрировано 74 уголовных дела.

За последние три года из тени выведены более 1 300 предпринимателей без регистрации. Была пресечена незаконная продажа алкоголя в объеме более 63 тысяч литров, табачных изделий – около 11 тысяч пачек, нефтепродуктов – 503 554 литра, - Данияр Акжанов.

В области действует "Дорожная карта 2020" по снижению теневой экономики, защите бизнеса и противодействию коррупции.

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