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Фальшивые евро завезли в Казахстан из-за рубежа

Установлены 25 эпизодов применения фальшивых купюр в 500 евро.

Фото : bankstoday.net29 июня 2020, 19:08

Сотрудники департамента экономических расследований Карагандинской области, задержали сбытчиков фальшивых евро, сообщает zakon.kz.

Как передает BaigeNews.kz, фальшивые купюры достоинством 500 евро изготавливались за рубежом. Установлены 25 эпизодов. Уголовное дело передано в суд для анализа доказательств и вынесения приговора. Сбыт осуществлялся на территории различных регионов страны.

Руководитель департамента Данияр Акжанов рассказал, что в прошлом году в Карагандинской области снизился объем обналичивания денег в банках. С начала 2020 года в Карагандинской области по экономическим преступлениям зарегистрировано 74 уголовных дела.

За последние три года из тени выведены более 1 300 предпринимателей без регистрации. Была пресечена незаконная продажа алкоголя в объеме более 63 тысяч литров, табачных изделий – около 11 тысяч пачек, нефтепродуктов – 503 554 литра, - Данияр Акжанов.

В области действует "Дорожная карта 2020" по снижению теневой экономики, защите бизнеса и противодействию коррупции.


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