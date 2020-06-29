В Петропавловске наказали двух владельцев ресторанов

Бдительные горожане сообщили полицейским о том, что в ресторане проходит торжество.

В Петропавловске в минувшие выходные выявлено два факта проведения торжества, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, 27 июня в социальных сетях горожане разместили фотоконтент, на котором запечатлен вход молодоженов в помещение ресторана “Конгресс”.

Полицейские и санврачи вынуждены были принять незамедлительные меры реагирования на данный пост, свидетельствующий о проведении свадебного торжества.

По данному факту собран административный материал по 462 статье КРКоАП в отношении владельца ресторана и организатора мероприятия. Такие же меры административного воздействия были приняты в отношении организаторов праздника и администрации другого увеселительного заведения.

Бдительные горожане сообщили полицейским о том, что в ресторане “Эмират” проходит торжество.

Все правильно, все должны дома сидеть, а если на этой свадьбе хоть один будет больной, он заразит всех, ситуация и так сложная, а вам все гулять надо, – пишут пользователи.

Всего за последние два месяца, с момента отмены режима ЧП в Петропавловске было выявлено пять таких фактов. В минувшие выходные в Петропавловске Постановлением главного санитарного врача области были усилены ограничительные меры.

Многое сейчас зависит от дисциплины и соблюдения установленных ограничений, направленных на нераспространение вируса. К сожалению, не все с пониманием относятся к этому, в связи с этим приходиться переходить от профилактических мероприятий к мерам административного воздействия. С момента снятия режима ЧП, за несоблюдение карантинных ограничений собрано 127 административных материалов, – отметил первый заместитель начальника ДП СК Канат Айтбаев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!