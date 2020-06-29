Пьяный сельчанин обматерил полицейского

Жителю Зеренды грозит уголовная ответственность.

Жителю Зеренды, оскорбившему полицейского, грозит уголовная ответственность, сообщает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт МВД РК, очередной факт зарегистрирован 26 июня в селе Зеренда. При патрулировании районного центра сотрудником полиции на одной из улиц был замечен местный житель, который находился в общественном месте в неопрятном виде и от него исходил резкий запах алкоголя.

Для пресечения противоправных действий и привлечения нарушителя к административной ответственности по статье 440 КоАП РК, полицейским было принято решение о направлении сельчанина на медицинское освидетельствование с целью установить степень опьянения. Однако, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал выражать недовольство принимаемыми в отношении него мерами и оскорблять представителя власти нецензурной бранью.

В отношении 46-летнего сельчанина составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК “Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения“, а также начато досудебное расследование по статье 378 ч.1 УК “Оскорбление представителя власти“.

Согласно санкции статьи за нецензурную брань в адрес полицейского при исполнении им служебных обязанностей, подозреваемому грозит штраф до 80 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 80 часов, либо арест на срок до 20 суток.

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