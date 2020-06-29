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Экс-премьера Франции приговорили к пяти годам тюрьмы

Защита намерена обжаловать приговор.

Фото : Dailymotion29 июня 2020, 19:34

Суд Парижа приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к пяти годам тюремного заключения, три из них он будет отбывать условно, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, его признали виновным в фиктивном трудоустройстве супруги. Его супруга Пенелопа признана виновной в сокрытии этого факта, за что она получила три года условного срока. Суд также признал виновным бывшего помощника Фийона Марка Жуло и оштрафовал его на €20 тысяч. Все трое подсудимых должны возместить причиненный ущерб на сумму больше €1 млн.

Франсуа Фийону запретили занимать государственные должности в течение 10 лет, Жуло - пяти лет, а Пенелопе Фийон - двух лет. Защита намерена обжаловать приговор.


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