Атырауская областная больница пополнилась двумя медицинскими аппаратами ИВЛ

В регионе с 1 по 29 июня зарегистрировано 422 человек с диагнозом пневмония. Рост составил 89%.

До сегодняшнего дня всего по области было 111 аппаратов ИВЛ. Их ряды пополнились еще двумя аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщает zakon.kz.

Как передает служба коммуникаций Атырауской области, в регионе с 1 по 29 июня зарегистрировано 422 человек с диагнозом пневмония. Рост составил 89%. В такой трудный период местные предприниматели оказывают огромную помощь в борьбе с эпидемией.

В областной больницу при поддержке предпринимателей был поставлен аппарат ИВЛ, который является одним из самых незаменимых инструментов для лечения больных коронавирусной инфекцией. Заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова поблагодарила предпринимателей, оказавших помощь в такой непростой ситуации.

Для того, чтобы предотвратить эпидемию, в первую очередь, привлекались врачи и медицинские работники. Им, в свою очередь, была оказана всесторонняя поддержка со стороны государства. Я считаю, что если мы вместе будем бороться с эпидемией и помогать нашим врачам, то в скором времени победим эту болезнь. Пару дней назад я призвала местных предпринимателей и руководителей крупных предприятий вместе бороться с эпидемией. И среди них нашлись несколько предприятий, которые согласились оказать поддержку и помощь. Хочу выразить им огромную благодарность. В этот непростой период мы будем поддерживать друг друга, - добавила заместитель акима области Бакытгуль Хаменова.

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