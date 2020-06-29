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В областной больнице Атырау откроют провизорный центр на 400 мест

Сегодня при областной больнице открыто 120 провизорных мест.

Фото : пресс-служба29 июня 2020, 19:41

В областной больнице Атырау откроют провизорный центр на 400 мест, сообщает zakon.kz.

По информации Управления здравоохранения Атырауской области, все отделения медицинского учреждения переселят в другие больницы.

Об этом стало известно сегодня в ходе пресс-тура в областную больницу региональных журналистов.

По словам заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, сегодня при областной больнице открыто 120 провизорных мест, при кардиоцентре - 70 провизорных койко-мест, при поликлинике в поселке Геолог готовится к открытию еще 100 провизорных койко-мест.

При городских и пригородных поликлиниках планируется открыть в общей сложности 267 провизорных койко-мест. Также мы планируем освободить областную больницу, перевести отделения в другие лечебные учреждения и открыть в ней большой провизорный центр на 400 мест, сообщила Бакытгуль Хаменова.

Отметим, что на сегодня в Атырауской области зарегистрирован 321 пациент с диагнозом "пневмония". Из них в лечебные учреждения госпитализировано 82,3%.


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