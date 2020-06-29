Токаев поздравил Бердымухамедова с 63-летием

В ходе беседы главы государств подтвердили приверженность углублению диалога на высшем уровне.

Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с 63-летием и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского народа Туркменистана.

В ходе беседы главы государств подтвердили приверженность углублению диалога на высшем уровне, а также отметили наличие благоприятных перспектив в развитии стратегического партнерства, особенно в торгово-экономической сфере.

Касым-Жомарт Токаев выразил Гурбангулы Бердымухамедову благодарность за телеграмму со словами поддержки в адрес Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева.

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