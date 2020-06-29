Мы ничего не скрываем перед мировым сообществом – Токаев о тестировании в стране

В настоящее время средняя мощность лабораторного тестирования доведена до 28 тысяч тестов в сутки.

Повышение эффективности лабораторных исследований – это главный компонент, обеспечивающий эффективность всей борьбы с пандемией. Об этом сообщил Президент Казахстана на совещании по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

В настоящее время средняя мощность лабораторного тестирования доведена до 28 тысяч тестов в сутки.

Казахстан занимает 4 позицию по количеству тестирований на 100 тысяч населения. Президент отметил, что мы ничего не скрываем перед мировым сообществом и показываем всю реальную ситуацию.

С другой стороны, показатель выявляемости на 1 случай почти в 8 раз ниже, чем в США, в 4,5 раза – чем в Италии и России, в 3 раза – чем в Канаде.

Таким образом, для выявления одного зараженного КВИ проводится 78 исследований на сумму около миллиона тенге, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Причинами низкой выявляемости выступает целый ряд факторов:

отсутствие четких критериев определения групп, подлежащих тестированию методом ПЦР;

некачественные тест-системы;

некачественное проведение ПЦР-исследования.

Имеют место задержка сроков поставки реагентов и расходных материалов для лабораторий.

В этой связи поручаю конкретизировать критерии тестирования по эпидемиологическим показаниям – по возрасту, состоянию здоровья и других критериев в зависимости от риска. Следует пересмотреть и сократить избыточные требования к проведению ПЦР с профилактической целью и с целью эпидемиологического надзора, - заключил Глава государства.

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