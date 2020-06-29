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В московской пятиэтажке прогремел взрыв

Один человек погиб. Еще семеро пострадали. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ.

Фото : МЧС29 июня 2020, 20:32

Взрыв и пожар произошли в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, инцидент случился в доме по адресу: улица Проходчиков, 3. По имеющимся данным, в одной из квартир взорвался газ, после чего начался пожар. Огонь распространился на четыре квартиры.

Известно об одном погибшем. Еще семеро пострадали.

В результате взрыва нарушена межквартирная перегородка и остекление двух квартир.

Прокуратура Москвы начала проверку по факту взрыва и пожара, сообщила пресс-секретарь главка МЧС Людмила Нефедова. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования.


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