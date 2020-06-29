Иран передал в Интерпол ордер на арест Трампа

По словам прокурора Тегерана Али Мехра, Иран намерен добиваться справедливости даже после того, как Трамп покинет пост президента.

Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа, сообщает zakon.kz.

Его обвинили в убийстве и терроризме из-за убийства военными США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает иранское государственное агентство IRNA.

Прокурор Тегерана Али Мехр сообщил, что Дональд Трамп и еще более 30 политических и военных представителей США участвовали в убийстве генерала Касема Сулеймани в Багдаде. В Иране им предъявлены "обвинения в убийстве и терроризме".

29 декабря 2019 года ВВС США нанесли ряд ударов по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. По заявлению американских властей, эта организация ответственна за обстрел иракской базы под Киркуком, где двумя днями ранее погиб американский сотрудник из числа гражданских лиц. Сулеймани был убит 3 января 2020 года в международном аэропорту Багдада. В ночь на 8 января Тегеран нанёс удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

По словам Али Мехра, Иран намерен добиваться справедливости даже после того, как Трамп покинет пост президента.

Стоит отметить, что Интерпол вряд ли откликнется на просьбу Ирана, поскольку его руководящие принципы запрещают осуществлять действия политического характера.

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