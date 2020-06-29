В Казахстане наградили лучших учителей английского языка и их учеников

Впервые за пять лет существования этих конкурсов итоги подводили онлайн из-за пандемии.

Прошли финалы республиканских конкурсов среди учителей английского языка, их учеников и педагогов, преподающих предметы на английском языке в рамках программы обновленного содержания. Впервые за пять лет существования этих конкурсов итоги подводили онлайн из-за пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

Организаторами конкурсов выступили министерство образования и науки, образовательный центр "Edu Stream", международное издательство "Express publishing", которые являются разработчиками базовых учебников по английскому языку для казахстанских школ.

Конкурс призван пропагандировать изучение языка международного общения, мотивировать казахстанских учителей и школьников, работающих по программе обновленного содержания и развивающих современное полиязычное образование.

- Интернет и режим онлайн поставил всех нас в равные условия, - отметила учитель английского языка из поселка Пески Северо-Казахстанской области Сабина Турмуратова, - Я преподаю школьникам с первого по 11 класс, потому что в нашей малокомплектной школе всего 100 детей, но мои ученики побеждают в конкурсах, сегодня вот и я стала призером.

Сам конкурс проходил в течение всего учебного года в несколько этапов – участники отправляли мотивационные письма, видео с уроков, постановки. Заявки прислали свыше тысячи учителей и учеников из всех областей Казахстана.

В этом году самыми активными стали учителя и школьники Кызылорды, Алматы, Костанайской, Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской областей, Нур-Султана и Шымкента. Отрадно, что среди победителей представители самой отдаленной глубинки, что говорит о том, что для знаний нет границ.

- Конкурс интересный, содержательный, прозрачный, - рассказала победитель среди учителей, преподающих на английском предметы, Вероника Щербина из Степногорска, - Подкупает независимость суждения жюри, отсутствие протекции конкурсантов и, как следствие, здоровая интрига от первого до последнего этапа. Редкость по нашим временам, к сожалению. С обретением и наращиванием опыта самоустраняешься от участия в конкурсах с предсказуемым результатом, ибо кроме светлой грусти и профессиональной скорби они ничего не культивируют в тебе, но гарантированно душат мотивацию. К счастью, этот конкурс - абсолютно не тот! Рекомендую к участию всем коллегам, преподающим физику, химию, биологию, информатику на английском языке. Время пробовать себя в обновленном амплуа!

Профессиональное жюри, в состав которого входили лингвисты, методисты, психологи, журналисты, отбирали работы, учитывая их оригинальность, новаторство, практичность, креативность и современность.

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