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Казахстанские предприниматели второй год подряд отмечают снижение коррупции

Среди 63 оцениваемых государств Казахстан поднялся на 27 место, оставив позади себя Польшу, Израиль, Южную Корею, Литву, Китай, Испанию, Чехию, Россию.

Фото : media.1777.ru29 июня 2020, 22:06

В уходящем месяце Центр по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (Institute for Management Development, Швейцария) объявил результаты рейтинга глобальной конкурентоспособности "IMD-2020", по итогам которого Казахстан поднялся на две позиции вверх - с 29 на 27 место, сообщает zakon.kz.

Под конкурентоспособностью страны понимается способность национальной экономики создавать и поддерживать среду, в которой возникает конкурентоспособный бизнес.

По индикатору противодействия взяточничеству и коррупции, который формируется на основе опроса и отражает восприятие коррупции предпринимателями, Казахстан второй год подряд улучшает свое положение.

В этом году среди 63 оцениваемых государств, наша страна поднялась на две позиции вверх - с 29 на 27 место, получив 5,01 балла из 10, что превышает среднемировой показатель (4,80). Это лучший результат за все время участия страны в данном рейтинге (в 2018 году – 39 позиция и 3,43 б.; в 2019 году – 29 позиция и 4,28 б.).

По данному критерию Казахстан расположился выше Польши (28 место), Израиля (30), Южной Кореи (31), Литвы (32), Китая (33), Испании (39), Чехии (44), России (51) и др.

Антикор обращает внимание, что вышеуказанное достижение будет учтено при расчете баллов Индекса восприятия коррупции Транспаренси Интернешнл наряду с данными других 8 исследований международных рейтинговых агентств.

В целом о поступательном снижении коррупции при ведении бизнеса свидетельствуют и результаты исследований, проведенных другими агентствами, включая "Enterprise Survey" Всемирного банка, "Мониторинг состояния коррупции" Транспаренси Интернешнл в Казахстане и "Оценку странового риска" PRS.

В этом контексте важно отметить, что, несмотря на сложную ситуацию в мире под влиянием пандемии Covid-19, возобновляется инвестиционная активность.

Со своей стороны, Агентство по противодействию коррупции и НПП "Атамекен" продолжают защищать предпринимателей от проявлений коррупции и административной бюрократии, сопровождая 475 проектов отечественных и зарубежных инвесторов на общую сумму свыше 12 трлн тенге.

С начала года Антикором в рамках уголовно-правовых мер выявлено свыше 80 фактов незаконного вмешательства должностных лиц в ведение бизнеса и восстановлены права порядка 200 предпринимателей


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