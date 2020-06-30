Аким Актюбинской области отреагировал на критику со стороны Токаева

Ондасын Уразалин обещал сделать выводы и оптимизировать работу.

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин заявил, что выговор от президента считает обоснованным, сообщает zakon.kz.

Как пишет Диапазон, аким обещал сделать выводы и оптимизировать работу. Об этом Ондасын Уразалин рассказал во время выступления на брифинге.

Он упомянул, что за нарушение санитарных требований и игнорирование профилактических норм мер в области за две недели резко возросло количество заболевших пневмонией. В провизорных и дневных стационарах получают лечение 1355 человек, из них вылечились в июне 464, умерло, к сожалению, 62 больных. У большинства пневмония осложнялась сопутствующими болезнями, такими как артериальная гипертензия, сахарный диабет. 27 человек сейчас в реанимации, 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Глава области отметил, что лечебные учреждения обеспечены лекарственными средствами. Аким также признал, что в аптеках возрос спрос от населения на антибиотики, жаропонижающие средства и противовирусные препараты, из-за этого случился дефицит и что по этому поводу, сейчас ведутся интенсивные переговоры с представителями России по доставке лекарств в регионы.

Тоже касается и работы по увеличению количества коек в стационарах. А на помощь медикам пришел профессорско-преподавательский состав медуниверситета, врачам скорой помощи будут помогать выпускники медколледжа.

Необходимо избавиться от убеждения, что эпидемия будет завершена сегодня или завтра, - предупредил аким области, - С увеличением количества инфицированных вполне возможно, что она затянется на длительный срок. Для меня как руководители региона дорог каждый житель. К сожалению, то, что скончалось столько людей, говорит и о недоработках, - признал Ондасын Уразалин.

Он выразил соболезнования семьям погибших и призвал людей к самоизоляции, призвал к терпению и напомнил, что количество актюбинцев, которых выписывают с выздоровлением, преобладает.

29 июня, Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры ряду чиновников. В том числе и акиму Актюбинской области Ондасыну Уразалину.

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