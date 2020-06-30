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Евросоюз продлил санкции против России до января 2021 года

Уточняется, что решение продлить санкции приняли после "последней оценки выполнения Минских соглашений".

Фото : Horizont30 июня 2020, 01:59

Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России, принятые в 2014 году, сообщает zakon.kz.

Как говорится сайте Европейского Совета, ограничительные меры продлены до 31 января 2021 года.

Уточняется, что решение продлить санкции приняли после "последней оценки выполнения Минских соглашений".

Публикация сегодня этого документа носит формальный характер, поскольку решение о продлении санкций было согласовано еще 10 дней назад. Тогда члены Евросовета в ходе видеоконференции обсудили ход выполнения Минских соглашений и признали, что они все еще не выполнены.

Ограничительные меры в отношении России были введены впервые в 2014 году и затем неоднократно продлевались.


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