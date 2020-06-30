30 июня казахстанцев ожидают дожди с грозами, возможен град

Лишь в юге РК погода без осадков.

Северный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики – местами пройдут дожди с грозами, возможен град, сообщает zakon.kz.

Лишь в юге РК под влиянием отрога антициклона погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на севере – шквал, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Атырауской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидаются ветер 15-20 м/с, шквал, возможен град.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, ночью в Западно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской – шквал, в Северо-Казахстанской – возможен град.

В Атырауской, на большей части Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской Алматинской, на востоке Западно-Казахстанской, на юге Костанайкой, местами в Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской, на большей части Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на юге Костанайкой, на западе и юго-востоке Карагандинской, на западе Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 23°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 27°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 30 июня.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!