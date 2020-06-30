Экс-премьера Франции приговорили к реальному сроку за трудоустройство жены

За фиктивное трудоустройство жены бывший кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон приговорен к двум годам тюрьмы и еще трем годам условно.

Бывший кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон приговорен к двум годам лишения свободы и еще трем годам - условно,сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Такое решение вынес суд в Париже в понедельник, 29 июня. Кроме того Фийон обязан уплатить штраф в размере 375 тысяч евро. Жена экс-премьера Пенелопа приговорена к трем годам условно и штрафу в таком же размере.

Суд признал Фийона виновным в том, что его жене и детям за работу, которую они не выполняли, выплатили вознаграждение из государственных средств. Виновным признан и один из бывших коллег Фийона, он должен уплатить крупный штраф в размере около 300 тысяч евро.

Согласно материалам следствия, Пенелопа Фийон, фиктивно устроенная на работу сотрудницей аппарата парламента, за несколько лет получила около 800 тысяч евро. Она утверждала, что действительно выполняла ряд обязанностей, но делала это удаленно, так как воспитывала пятерых детей, пишет агентство AP. Супруги намерены обжаловать решение.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!