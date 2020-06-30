Поместье Майкла Джексона "Неверленд" готовят к сносу

Риэлторы отмечают, что после с сексульным насилием, вызванного премьерой фильма, поместье никто не собирается покупать.

Особняк короля поп-музыки Майкла Джексона, который находится в скандальном поместье артиста "Неверленд" (Neverland), возможно будет снесен, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На такую меру придется пойти, если в ближайшем будущем не найдется покупатель

Как сообщает Mirror, поместье находится в штате Калифорния. Джексон жил здесь 15 лет, вплоть до своей смерти в 2009 году. Изначально имение называлось Sycamore Valley Ranch, но было переименовано певцом в честь родины его любимого героя Питера Пэна.

Грандиозная собственность была спроектирована Робертом Альтеверсом для Уильяма Боуна и построена в 1982 году. Джексон купил поместье в 1988 году. По некоторым данным, он потратил на недвижимость от 19,5 млн до 30 млн долларов.

Певец показал поместье в 2003 году во время съемок документального фильма Мартина Башира "Жизнь с Майклом Джексоном". Поместье также было широко представлено — через архивные материалы и домашние фильмы — и о нем говорили в скандальном документальном фильме "Покидая Неверленд".

Постоянными посетителями имения короля поп-музыки были дети. И позже, в 2003 году, певцу было предъявлено обвинение в растлении детей, разносе алкоголя несовершеннолетним, заговоре и похищении людей. После его ареста полиция провела несколько обысков в имении. Однако Майкл был признан невиновным по всем обвинениям два года спустя.

Недвижимость представляет собой закрытое поместье с шестью спальнями, домом с бассейном, раскидистыми садами и даже зоопарком. Здесь также есть большое озеро, потрясающий вид на горы и три гостевых дома.

Это обширное имение было выставлено на продажу за колоссальные 31 млн долларов ровно через десять лет после смерти Джексона. Риэлторы сообщали, что нашлись потенциальные покупатели, однако сделка провалилась. Спустя месяц недвижимость вновь выставили на торги, но всего через два дня был показан скандальный документальный фильм "Покидая Неверленд".

В картине Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон утверждали, что Майкл подверг их сексуальному насилию в детстве. Представители Джексона неоднократно отрицали все обвинения, прозвучавшие в фильме.

Риэлторы отмечают, что после появления огромного количества негатива, вызванного премьерой фильма, поместье никто не собирается покупать. Если имущество не будет продано в ближайшем будущем, особняк снесут.

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