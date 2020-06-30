На ж/д станции Шокпар произошел пожар из-за схода цистерны с нефтью

Из 10 ближайших частных жилых домов эвакуировано 42 человека.

Огнеборы Шуского района ликвидировали пожар на станции Шокпар, сообщает zakon.kz.

30 июня в 01:44 в Шуском районе, на ж/д станции Шокпар, произошел сход 2-х вагонов (1 цистерна с бензином 60 тонн и 1 платформа с контейнером, грузового поезда № 2950 сообщением "Алматы-Актогай") цистерна с ГСМ опрокинулась на бок .

В результате, происшествия произошел разлив нефтепродуктов с последующим загоранием. Общая площадь охваченная огнем составила 600 кв.м. и повреждено 75 метров железнодорожного полотна.

На место проишествия выехали начальник ДЧС Жамбылской области Багдат Данилов и начальник Службы пожаротушения Ермек Момбаев .

Произошла задержка 10 пассажирских поездов, которые находятся на ж/д станциях Шу, Алайгыр, Эспе. Силами КТЖ из 10 ближайших частных жилых домов эвакуировано 42 человека, которые размещены у родственников в селе Шокпар.

В 05:20 пожар был ликвидирован.Тушили огонь 6 сотрудников личного состава и 2 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Шуского района, пожарный поезд с ж/д станции Шу.

Благодаря слаженным действиям сотрудников двух структур угрозы населению и жертв не допущено.

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