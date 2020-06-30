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Эксперт рассказал, как распознать сайт-подделку

По его словам, мошеннические сайты не привязываются к существующим брендам, а просто пытаются "быть похожими" на легальный бизнес.

Фото : sitv.ru30 июня 2020, 07:49

Существуют две группы поддельных сайтов - фишинговые и мошеннические, сообщает zakon.kz со ссылкой на агентство Прайм.

Чтобы не стать жертвой мошенников, обязательно проверяйте на сайте всю информацию и все детали - отзывы, качество дизайна, оформление, совпадает ли адрес юридического лица с адресом интернет-магазина, совпадают ли владельцы. Все это подскажет вам, реальный это сайт или нет, - рассказал генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

По его словам, фишинговые сайты дублируют визуальную составляющую уже существующих сайтов, допустим, сайта популярного интернет-магазина или же банка.

Мошеннические сайты не привязываются к существующим брендам, а просто пытаются "быть похожими" на легальный бизнес – это могут быть интернет-магазины очень популярных товаров, но при этом стоимость товаров, которую они предлагают, будет настолько выгодной, что у вас может возникнуть желание немедленно их оплатить и ждать доставку.

Эксперт также советует обращать внимание на доменное имя.


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