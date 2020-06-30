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Иран обратился в Интерпол с запросом на розыск президента Трампа

Прокуратура Ирана считает Дональда Трампа и десятки чиновников США причастными к гибели генерала Сулеймани.

Фото : DW30 июня 2020, 07:59

Власти Ирана сообщили, что обратились в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) с запросом на розыск десятков высокопоставленных чиновников США, включая президента Дональда Трампа, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Прокуратура Исламской Республики считает их причастными к гибели генерала Касема Сулеймани в Ираке, приводит иранское информагентство IRNA слова представителя ведомства в понедельник, 29 июня.

По сведениям агентства Misan Online, органы юстиции Ирана уже выпустили ордера на арест 36 американских политиков и военнослужащих. В свою очередь, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук назвал позицию Тегерана "пропагандистским маневром".

Интерпол не принимает во внимание запросы подобного рода, сообщил его представитель агентству AFP, не подтвердив, обращалась ли иранская сторона к ним. Устав организации запрещает ей вмешательство "политического, военного, религиозного или расистского" характера.

В начале января иранский генерал Касем Сулеймани был убит по приказу Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Он возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Гибель Сулеймани вызвала новый виток ухудшения отношений США и Ирана.


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