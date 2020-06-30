За сутки в Казахстане выявили 492 зараженных COVID-19

Всего в стране подтверждено 21819 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 29 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 492 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,3 %) среди симптомных носителей, из них:

Восточно-Казахстанская область - 51 (6,9%), Северо-Казахстанская область - 22 (5,8%), Костанайская область - 27 (5,7%), Павлодарская область - 31 (4,4%), Актюбинская область - 34 (4,1%), Алматинская область - 19 (2,7%), город Шымкент - 38 (2,4%), Карагандинская область - 49 (2,2%), Западно-Казахстанская область - 31(2,2%), Акмолинская область - 10 (2,1%), Туркестанская область - 14 (1,7%), Кызылординская область - 11 (1,7%), город Алматы - 59 (1,6%), город Нур-Султан - 57 (1,5%), Жамбылская область - 10 (1,5%), Атырауская область - 23 (1,4%), Мангистауская область - 6 (1,3%).

Всего в стране подтверждено 21819 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 3845,

в городе Алматы - 3775,

в Карагандинской области - 2268,

в городе Шымкент - 1647,

в Атырауской области - 1640,

в Западно-Казахстанской области - 1462,

в Актюбинской области - 862,

в Туркестанской области - 846,

в Восточно-Казахстанской области - 793,

в Павлодарской области - 740,

в Алматинской области - 720,

в Жамбылской области - 693,

в Кызылординской области - 664,

в Костанайской области - 498,

в Мангистауской области -484,

в Акмолинской области - 482,

в Северо-Казахстанской области - 400.

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