Фиктивные счета-фактуры на 634 млн тенге выписал предприниматель 

Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

За выписку фиктивных счетов-фактур осудили виновного в Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Обвиняемый, имея преступный умысел на совершение незаконных действий, с целью извлечения имущественной выгоды, выписал фиктивные счета-фактуры на общую сумму 634 млн тенге и при попытке их реализации был задержан с поличным сотрудниками ДЭР по городу Шымкент в ходе оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в КФМ МФ РК.

Решением Абайского районного суда Шымкента он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.216 ч.3 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров; уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!