Фиктивные счета-фактуры на 634 млн тенге выписал предприниматель
Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
Фото : Хабар 2430 июня 2020, 09:31
За выписку фиктивных счетов-фактур осудили виновного в Шымкенте, сообщает zakon.kz.
Обвиняемый, имея преступный умысел на совершение незаконных действий, с целью извлечения имущественной выгоды, выписал фиктивные счета-фактуры на общую сумму 634 млн тенге и при попытке их реализации был задержан с поличным сотрудниками ДЭР по городу Шымкент в ходе оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в КФМ МФ РК.
Решением Абайского районного суда Шымкента он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.216 ч.3 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров; уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
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