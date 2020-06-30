Ученые выявили новый штамм свиного гриппа в Китае

Тестирование рабочих свинофермы также показало, что более 10% из них сдали положительный тест на антитела к G4.

Ученые выявили штамм свиного гриппа, который может вызвать новую пандемию. Вирус, который исследователи называют G4 EA H1N1, был обнаружен путем анализа 30000 мазков из носа, взятых у свиней на бойнях в Китае, передает zakon.kz.

По информации The Independent, вирус был описан как смесь гриппа, обнаруженного в Европе и Азии у птиц, и вируса H1N1, который, как полагают, убил до полумиллиона человек во всем мире в 2009 году.

Включение генов H1N1 позволяет предположить, что вирус может адаптироваться к распространению от человека к человеку, согласно исследованию, опубликованному в рецензируемом научном журнале Proceedings Национальной академии наук (PNAS) в понедельник.

Вирусы G4 имеют все основные признаки потенциального пандемического вируса, - пишут исследователи из Китайского сельскохозяйственного университета.

После резкого увеличения распространенности с 2016 года новый штамм в настоящее время является "преобладающим генотипом кровообращения у свиней, обнаруженным по крайней мере в 10 провинциях"

Тестирование рабочих свинофермы также показало, что более 10% из них сдали положительный тест на антитела к G4.

Такая инфекционность значительно расширяет возможности для адаптации вируса у людей и вызывает опасения относительно возможной генерации пандемических вирусов. Необходимо срочно осуществлять контроль над преобладающими вирусами G4 EA H1N1 у свиней и проводить тщательный мониторинг среди людей, особенно работников свиноводства, - отмечено в документе.

Эксперты сказали, что вероятность возникновения штамма, вызывающего новую пандемию, была низкой, но предупредили, что бдительность по-прежнему необходима.

Грипп может нас удивить. И есть риск, что мы пренебрегаем гриппом и другими угрозами в это время, - сказала биологическая эволюция Марта Нельсон журналу Science.

Профессор Кин-Чоу Чанг, который изучал вирус и работает в Ноттингемском университете, сказал BBC, что G4 еще не была проблемой, но добавил, что нельзя упускать из виду потенциально опасные новые вирусы

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