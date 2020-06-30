Пьяный мотоциклист без прав разъезжал в Туркестане

Водитель находится под подпиской о невыезде.

Полицейские Туркестанской области задержали пьяного мотоциклиста без прав, передает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, вечером стражи порядка остановили мотоцикл марки “Урал 3М66”.

Во время проверки документов у владельца транспортного средства не оказалось. Впоследствии полицейские установили, что мотоциклист в январе 2020 года решением специализированного административного суда города был лишен водительских прав на семь лет.

Однако несмотря на это он вновь нарушил правила дорожного движения, во второй раз управляя мотоциклом в нетрезвом состоянии.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 346 УК РК “Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица”.

Проводится досудебное расследование. Водитель находится под подпиской о невыезде.

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