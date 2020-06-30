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К 2030 году учебные заведения выпустят более 3 млн специалистов для сферы IT

Глава МОН напомнил, что с 2016 года начато обновленное содержание в школах и новые образовательные программы в колледжах и вузах. Следующим шагом является внедрение цифровых компетенций.

Фото : pixabay.com30 июня 2020, 10:08

К 2030 году учебные заведения Казахстана выпустят более 3 млн специалистов новой формации IT, сообщил на заседании правительства министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Казахстан уже несколько лет участвует в международных исследованиях в сфере образования, в том числе исследования по уровню цифровой компетенции. Исследование показывает растущую гаджетизацию общества, но это не отражает высокий уровень цифровых навыков. Более 54 % школьников в возрасте более 14 лет не достигли минимального уровня компьютерной грамотности. При этом каждый пятый молодой казахстанец от 6 до 34 лет обладает высоким уровнем цифровой грамотности, — сказал Аймагамбетов.

Для решения этого вопроса, по его словам, с 2016 года начато обновленное содержание в школах и новые образовательные программы в колледжах и вузах, а следующим шагом является внедрение цифровых компетенций.

Предлагается целевая подготовка IT-кадров на уровне колледжей и технопарков. Мы предлагаем начать программу именно по базовым цифровым компетенциям. Обучающиеся будут углубленно изучать современные языки программирования, то есть мы предусматриваем подготовить 320 выпускников с IT подготовкой. Целевой аудиторией будут отраслевые направления, как медицина, сельское хозяйство, юриспруденция и другие. Новые образовательные программы уже начаты тысячи молодых людей будут иметь цифровые компетенции. К 2030 году учебные заведения выпустят более 3 млн специалистов новой формации, — заявил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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