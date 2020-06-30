Онлайн-презентация книги "Роль Елбасы в конституционном строительстве" пройдет 1 июля
Книга предназначена политикам нового поколения, ученым-историкам, политологам, юристам, исследующим казахстанский опыт конституционного строительства.
1 июля 2020 года в 11.00 часов состоится онлайн-презентация книги "Роль Первого Президента Республики Казахстан в конституционном строительстве независимого Казахстана: уроки Елбасы", сообщает zakon.kz.
Организаторами мероприятия являются Конституционный Совет и Фонд Нурсултана Назарбаева.
Книга посвящена 80-летнему юбилею Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева и издана в рамках Национального плана мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции Республики Казахстан.
В издании раскрывается процесс создания Конституции Республики под руководством Елбасы, дальнейшего утверждения и развития конституционных ценностей в стране. Соратники Елбасы делятся своими суждениями об исторических этапах и достижениях на пути укрепления новой казахстанской государственности под руководством Первого Президента Республики. Книга сопровождается практическими материалами из выступлений Лидера Нации, заседаний государственных органов и иных дискуссионных площадок, где обсуждались основные направления конституционной политики.
Книга предназначена политикам нового поколения, ученым-историкам, политологам, юристам, исследующим казахстанский опыт конституционного строительства.
В презентации можно принять участие через you-tube канал.
Будет доступна прямая трансляция на сайте Конституционного Совета.
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