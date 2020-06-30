У Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию

Тест Атамбаева на коронавирус показал отрицательный результат.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

29 июня Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него взяли ПЦР-анализ на COVID-19. Он показал отрицательный результат.

В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего бывшему президенту поставлен диагноз "внебольничная двусторонняя пневмония". Врачи приняли решение о переводе Алмазбека Атамбаева в больницу на стационарное лечение, - говорится в сообщении государственного комитета национальной безопасности.

В ведомстве отмечают, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.

По официальным данным, симптомы коронавируса выявлены у адвоката Замира Жоошева. Он контактировал с близким родственником, который госпитализирован в территориальную больницу Иссык-Атинского района с симптомами COVID-19.

СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме. При этом строго соблюдаются все необходимые требования республиканского штаба по коронавирусу, обязательное ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Проверку прошли все сотрудники следственного изолятора. У них симптомы коронавирусной инфекции не выявлены, - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в СИЗО ГКНБ коронавирусом заразились работники и арестанты.

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