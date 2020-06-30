Обязать владельцев электронных денег раскрывать свои личности планируют в Казахстане

Премьер подчеркнул, что в результате принимаемых мер вести бизнес открыто должно быть экономически выгодно.

На заседании правительства премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил на законодательном уровне проработать обязательную идентификацию владельцев электронных денег, передает корреспондент zakon.kz.

Для дальнейшего снижения теневой доли нужны дополнительные меры отраслевого характера. В этой связи необходимо обратить внимание на следующее. Первое. Министерству финансов и другим заинтересованным госорганам поручаю внести предложения по устранению незаконных экспортно-импортных валютных операций. Министерству финансов — продолжить работу по совершенствованию цифровизации услуг, дальнейшей интеграции информационных систем, прослеживаемости товаров на территории Казахстана, а также рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в действующее законодательство о платежах и платежных системах, направленных на обязательную идентификацию владельцев электронных денег, — поручил Мамин.

Также глава правительства отметил, что необходимо продолжить работу по введению экономического стимулирования выхода бизнеса из теневого сектора.

Это касается совершенствования мер господдержки, сокращения избыточных требований, повышение доступности финансирования, снижения административных барьеров, установления четко администрируемого налогообложения. Вести бизнес открыто должно быть экономически выгодно, — подчеркнул премьер.

В целом, по его информации, принимаемые меры по сокращению теневой экономики дают положительные результаты. К 2025 году планируется достичь уровня теневой экономики ниже 20% к ВВП.

В результате проведенной работы мы добились снижения теневой экономики с 27% в 2018 году до 23,6% к ВВП по итогам минувшего года. Это позволило дополнительно увеличить доходную часть бюджета на 1,5 трлн тенге. В 44 странах уровень теневой экономики находится ниже 20% и мы стремимся именно к таким показателям, — заключил Мамин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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