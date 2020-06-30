За день до рестарта: названо время начала всех матчей КПЛ

Данный тур пропускает "Астана", потому что в чемпионате после снятия "Иртыша" осталось нечетное количество команд (11).

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) опубликовала время начала всех матчей Казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Футбольный чемпионат возобновляется впервые после остановки из-за эпидемии коронавируса, передает zakon.kz.

До объявления режима ЧП и карантина в национальном первенстве команды успели сыграть только 2 тура. Игры 3 тура пройдут 1 июля, без зрителей, по особым правилам.

В 18:00 по времени Нур-Султана начнутся матчи "Тобол" - "Каспий", "Кайрат" - "Жетысу" и "Кызыл-Жар СК" - "Окжетпес". В 20:00 состоятся матчи "Ордабасы" - "Шахтер" и "Кайсар" - "Тараз".

Данный тур пропускает "Астана", потому что в чемпионате после снятия "Иртыша" осталось нечетное количество команд (11).

В то же время, в различных Telegram-каналах появляются новости о том, что в некоторых командах у игроков обнаружен коронавирус. Так, кызылординский "Кайсар" опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что в команде нет зараженных коронавирусом СOVID-19.

Алматинский "Кайрат", что во время матча с "Жетысу" главный тренер команды Алексей Шпилевский не сможет присутствовать на тренерском кресле, но не из-за коронавируса, а из-за дисквалификации, наложенной ранее.

Актауский "Каспий" спустя сутки после невылета все же отправляется в Костанай на матч третьего тура казахстанской премьер-лиги против "Тобола".

Несмотря на сложившуюся ситуацию в стане обеих команд (несколько футболистов не здоровы) матч 3 тура между командами "Тобол" и "Каспий" состоится. Игроки "Каспия" с признаками недомогания останутся в Актау под наблюдением, - отметили в пресс-службе "Каспия".

Новый календарь игр КПЛ доступен здесь.

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