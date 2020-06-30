Мамин поручил реализовать масштабный проект "Цифрлық білім"

Все казахстанцы должны уметь работать на цифровых площадках.

На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен вопрос развития человеческого капитала для цифровой экономики, сообщает zakon.kz.

В 2019 году по Индексу человеческого развития Казахстан занял 50 место среди 189 стран. В РК функционируют 1826 кабинетов робототехники, 447 STEM лабораторий, 1746 IT-классов, 21 IT-центр.

Уровень цифровой грамотности населения Казахстана достиг 82,1%. В учебных заведениях ежегодно выпускается более 50 тыс. IT-специалистов, и ежегодно увеличивается объем госзаказа по ІТ-специальностям. В регионах созданы 16 центров компетенций по IT-технологиям.

В Казахстане будет реализован масштабный проект "Цифрлық білім" ("Цифровое образование") по повышению цифровой грамотности населения, который предусматривает развитие базовых IT-компетенций граждан, целевую подготовку IT-кадров и междисциплинарную IT-подготовку работников других сфер. В рамках данного проекта планируется ежегодно обучать свыше 400 тыс. человек.

Глава Правительства отметил, что технологическая модернизация, возможности цифровых платформ, искусственный интеллект, автоматизация производства требуют трансформации подготовки кадров и развития человеческого капитала. При этом важно не только готовить кадры с IT-компетенциями, но и адаптировать навыки работающих граждан к цифровизации, повышать их цифровую грамотность.

Все казахстанцы должны уметь работать на цифровых площадках, получать электронные услуги, — сказал Мамин.

Премьер-Министр поручил Министерству образования совместно с Министерством цифрового развития и акиматами обеспечить запуск масштабного проекта "Цифрлық білім". При этом отмечена необходимость разработки программ по обучению цифровым навыкам, подготовки и переподготовки IT-специалистов, масштабирования опыта передовых вузов в региональные университеты и колледжи, учета опыта и предложений МФЦА и активизации работы по обновлению образовательных программ в соответствии с новыми профессиональными стандартами.

Министерству цифрового развития поручено актуализировать комплекс мероприятий Госпрограммы "Цифровой Казахстан", совместно с операторами связи проработать обеспечение безлимитного доступа к отечественным образовательным ресурсам.

Необходимо к 2025 году довести уровень цифровой грамотности населения до 87% и выработать единый алгоритм работы для регионов, — сказал Мамин.

Глава Правительства поручил акиматам регионов обеспечить дополнительный закуп современного компьютерного оборудования, кабинетов робототехники и STEM для школ в соответствии с требованиями "цифрового портфеля".

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