Курс доллара составил 403,96 тенге на торгах

В обменниках доллары покупают/продают по 404-405,5 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 403,96 тенге (+0,02), передает zakon.kz.

В понедельник утром средневзвешенный курс доллара составлял 403,49 тенге, на дневных еще немного подрос.

В обменниках доллары покупают/продают по 404-405,5 тенге, евро - 454,5-456,5 тенге, рос. рубль - 5,8-5,85 тенге.

Между тем сегодня мировые цены на нефть продемонстрировали положительную динамику.

Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам на 1,21 доллара и составили 39,7 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подорожала.

В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость августовских контрактов на Brent увеличилась на 0,69 доллара, до 41,71 доллара за баррель.

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