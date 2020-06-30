Курс доллара составил 403,96 тенге на торгах
В обменниках доллары покупают/продают по 404-405,5 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 403,96 тенге (+0,02), передает zakon.kz.
В понедельник утром средневзвешенный курс доллара составлял 403,49 тенге, на дневных еще немного подрос.
В обменниках доллары покупают/продают по 404-405,5 тенге, евро - 454,5-456,5 тенге, рос. рубль - 5,8-5,85 тенге.
Между тем сегодня мировые цены на нефть продемонстрировали положительную динамику.
Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам на 1,21 доллара и составили 39,7 доллара за баррель.
На торгах в Европе нефть также подорожала.
В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость августовских контрактов на Brent увеличилась на 0,69 доллара, до 41,71 доллара за баррель.
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