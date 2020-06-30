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Цой намерен поставить все точки над "i" в вопросе дефицита лекарств

Министр отметил, что жаропонижающие препараты, согласно протоколам лечения, не применяются для лечения COVID-19 на амбулаторном уровне.

Фото : pixabay.com30 июня 2020, 11:30

Учитывая ажиотаж, было принято решение пересмотреть правила поставки и закупа лекарственных средств, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Хотелось бы расставить все точки над "и" в вопросе дефицита лекарственных средств. Различные провокационные сообщения в месенджерах и социальных сетях привели к тому, что население начало про запас скупать лекарства в аптеках и жаропонижающие препараты. При этом сообщаю, что в стране производится достаточное количество жаропонижающих препаратов и доставка среди регионов налажена. Учитывая ажиотажную ситуацию, было принято решение пересмотреть правила поставки и закупа лекарственных средств, — заявил Цой.

Он добавил, что отечественными производителями поставлены крупные партии жаропонижающих препаратов, завезены также "Ингавирин" в количестве 70 тыс. упаковок и "Терафлю" — 40 тыс. упаковок.

До конца недели они будут поставлены на склады и в дальнейшем будут направлены в регионы. Необходимо отметить, что препараты согласно протоколам лечения не применяются для лечения COVID-19 на амбулаторном уровне. Наряду с этим мы расширили выбор лекарственных препаратов, доступных на рынке, — подчеркнул министр.

По его словам, в настоящее время ситуация с пандемией перешла в так называемую стадию домашнего распространения инфекции, почти каждая семья столкнулась с этим недугом.

Распространение почти ежедневно растет, на текущую дату в Казахстане зарегистрировано почти 40 тыс. инфицированных лиц. Медицинские организации в последние месяцы работают в усиленном режиме, медицинские работники постоянно пребывают в постоянном контакте с инфицированными пациентами. Это усугубляет кадровый дефицит, но ресурсов хватает и мы справляемся. Новый пакет правительственных мер стабилизирует ситуацию, — заключил Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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