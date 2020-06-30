В Казахстане назвали дату начала хоккейного чемпионата

Кроме того, с клубами обсуждались вопросы готовности ледовых арен и график их инспектирования.

На предсезонном совещании руководителей хоккейных клубов-участников чемпионатов Казахстана в формате онлайн были озвучены сроки возможного начала хоккейного сезона в Казахстане, передает zakon.kz.

Предварительная дата старта чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди мужских команд (ОЧРК) установлена на 26 августа 2020 года. Кроме того, внесены изменения в Регламент ОЧРК, где, помимо основного формата, будут представлены 3 альтернативных, для проведения турнира в зависимости от сложности эпидемиологической обстановки.

Предварительный период старта чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди молодежных команд (лига "Жастар") назначен на середину сентября 2020 года, утверждены поправки в Регламент турнира Лига "Жастар", где представлены 2 варианта проведения турнира, в зависимости от сложности эпидемиологической обстановки.

Среди других решений:

1) По согласованию с командами-участникам, провести чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женских команд в 3 тура.

- ориентировочный период проведения I тура (в 2 круга) — октябрь/ноябрь 2020 года,

- предварительный период проведения II и III туров — март/апрель 2021 года

2) Установить предварительный период проведения Кубка Казахстана 2020 на декабрь 2020 года (даты и места проведения будут известны после рассмотрения заявок команд, претендующих на проведение турнира).

3) Утвердить поправки в Регламент турнира "Кубок Казахстана 2020", где представлены несколько вариантов проведения турнира, в зависимости от количества участников и сложности эпидемиологической обстановки.

Кроме того, с клубами обсуждались вопросы готовности ледовых арен и график их инспектирования, ТВ-Регламент, Регламент по маркетингу, рекламе и PR, Положение по статусу и переходам хоккеистов для субъектов хоккея страны (клубов, команд, спортивных школ).

Напомним, что это первое онлайн-совещание руководителей хоккейных клубов. Виртуальный формат его проведения выбран в связи с пандемией коронавирусной инфекции в Казахстане и в целях реализации мероприятий по предупреждению ее распространения.

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