Парламент завершил пятую сессию VI созыва

За время пятой сессии в работе обеих палат находился 161 законопроект, из которых принято 98.

Сегодня в Парламенте состоялось совместное заседание палат, завершившее пятую парламентскую сессию, сообщает zakon.kz.

При закрытии сессии Парламента был исполнен государственный гимн Республики Казахстан.

Принятые законы, круг обсужденных тем и поднятых вопросов свидетельствуют о том что пятая сессия Парламента Республики Казахстан шестого созыва была масштабной как по объему законотворческой работы, так и по задачам, решению которых способствуют принятые законы.

В течение сессии было проведено 3 совместных заседания Палат, 41 пленарное заседание Мажилиса, на которых было рассмотрено 296 вопросов, и 25 пленарных заседаний Сената, на которых было рассмотрено 165 вопросов.

За время пятой сессии в работе обеих палат находился 161 законопроект, из которых принято 98.

Из принятых Парламентом законов на сегодняшний день 86 подписаны Президентом страны и вступили в законную силу.

Депутатский корпус совместно с Правительством, государственными органами и гражданским обществом работал в соответствии со стратегическими приоритетами, определенными Первым Президентом Казахстана - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и задачами, поставленными Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана на открытии сессии.

Среди законов, принятых Парламентом, особое значение имеет, прежде всего, Закон "О республиканском бюджете на 2020 - 2022 годы", который полностью отражает социальную направленность политики государства. На развитие социальной сферы выделено 46% от общего объема всех расходов республиканского бюджета.

Приоритетными статьями расходов трехлетнего бюджета стали развитие человеческого капитала, обеспечение доступа к качественному здравоохранению, стимулирование продуктивной занятости населения. Кроме того, в приоритетах бюджета такие статьи расходов, как рост реального сектора экономики, создание условий для технологической модернизации и цифровизации отраслей экономики, повышение доступности жилья.

Вместе с тем Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе обсуждения на пленарном заседании подчеркивал, что ключевым фактором экономического роста являются не столько объемы выделяемых средств и их освоение, сколько эффективное планирование и достижение конкретных результатов.

Этот вопрос депутатский корпус поднимал и при рассмотрении корректировок в бюджет на 2019-2021 годы, а также отчетов Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за прошлый год.

Более того, принятыми парламентариями законодательными поправками устанавливается ответственность руководителей за неэффективные планирование и использование бюджетных средств.

Для решения актуальных вопросов жизни казахстанцев депутаты в течение пятой сессии активно использовали свое конституционное право законодательной инициативы.

В этой сессии депутатами разработано 35 собственных законопроектов, 12 из которых к настоящему времени уже приняты и 23 находятся в работе.

Такой высокий показатель депутатской инициативы достигнут впервые. Количество законопроектов, разработанных самими парламентариями в течение пятой сессии, практически в два раза превышает цифры предыдущих четырех сессий.

В частности, депутатами были инициированы законодательные поправки по вопросам оказания государственных услуг, согласно которым вводится композитный способ оказания услуг, позволяющий на основании одного заявления получать несколько взаимосвязанных госуслуг. Кроме того, расширена сфера предоставления государственных услуг проактивным способом.

Депутатами также было инициировано внесение законодательных поправок по вопросам защиты материнства и детства, налогообложения, аудиторской деятельности, совершенствования уголовного законодательства, противодействия семейно-бытовому насилию, обеспечения доступности Интернета в сельских населенных пунктах, образования, науки и т.д.

В период пятой сессии обе Палаты проделали большую работу по совершенствованию законодательства в социальной сфере.

Прежде всего, Парламент принял абсолютно новый Закон "О статусе педагога", в котором заложены правовые нормы, регулирующие профессию педагога. Закон закрепляет сокращение нагрузки на педагогических работников и учащихся, способствует появлению стимулов для учителей и работников дошкольных организаций, а также освобождению их от несвойственных им функций.

Широкий резонанс и активную содержательную дискуссию в обществе вызвал проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". Депутаты обеих палат Парламента в тесном сотрудничестве с представителями неправительственных организаций, медицинской общественности и гражданского общества тщательно и всесторонне рассматривали законопроект в целях поиска оптимального варианта.

В результате новый Кодекс содержит механизмы по реформированию отечественного здравоохранения, которые проработаны с учетом поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева об улучшении системы охраны здоровья населения.

В год 75-летия Великой Победы Парламент принял Закон "О ветеранах", в котором впервые систематизированы и консолидированы правовые нормы, устанавливающие льготы и социальные гарантии ветеранам.

В сфере социальной защиты населения большое значение имеет и принятый парламентариями Закон "Об обязательном социальном страховании".

Приоритетным направлением работы депутатского корпуса в пятой сессии было формирование законодательной основы политических реформ Главы государства.

Наиболее резонансным стал Закон "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", который принципиально поменял действовавшую разрешительную практику организации и проведения собраний, митингов, демонстраций и шествий на уведомительную.

Данный Закон соответствует концепции "слышащего государства".

Документ, несмотря на карантинные ограничения, был всесторонне обсужден депутатами обеих Палат Парламента с широким кругом представителей гражданского общества, международных и казахстанских экспертов, мнения которых учтены в максимальной степени.

Важным шагом в укреплении демократии в нашей стране стало принятие разработанных самими депутатами Конституционного Закона "О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", а также по вопросам парламентской оппозиции.

Как подчеркивал Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, законодательное закрепление понятия "парламентская оппозиция" открывает принципиально новую страницу в истории казахстанского парламентаризма. В частности, парламентской оппозиции в Мажилисе гарантируется должность Председателя одного из комитетов и секретарей двух других комитетов, право инициирования проведения парламентских слушаний и определение повестки дня нескольких правительственных часов.

Модернизации действующей политической системы страны будут содействовать и внесенные депутатами поправки в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" и Закон "О политических партиях".

Впервые введена обязательная 30%-ая квота для женщин и молодежи в избирательных партийных списках. Кроме того, в два раза снижается барьер для регистрации политических партий – с 40 до 20 тысяч человек.

В пятой сессии Парламент принял совершенно новый правовой акт - Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.

Впервые в одном законодательном акте систематизированы и объединены правовые нормы, регулирующие осуществление административных процедур, а также административного судопроизводства по разрешению споров в сфере госуправления (административная юстиция).

Принятие данного Кодекса способствует дальнейшему укреплению конструктивного диалога населения и органов власти и повышению ответственности государственных органов, что соответствует политике "слышащего государства".

С целью создания прочной правовой базы модернизации судебной системы, улучшения качества судебных решений Парламентом приняты поправки в ГПК по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек.

Принятыми депутатами законодательными поправками по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства ужесточается наказание за распространение наркотиков, торговлю людьми, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей, а также за браконьерство и скотокрадство.

Помимо рассмотрения и принятия законов в эту сессию депутаты организовали ряд мероприятий по наиболее актуальным вопросам экономической и социальной жизни нашей страны.

За истекшую сессию в стенах Парламента состоялись 13 правительственных часов, 5 парламентских слушаний, 20 "круглых столов", 27 выездных заседаний комитетов и 2 конференции.

Парламентские слушания были посвящены, в частности, таким вопросам, как развитие агропромышленного комплекса, водная безопасность Казахстана, дальнейшее совершенствование законотворческого процесса.

Кроме того, за период работы пятой сессии депутаты обеих палат Парламента направили 308 депутатских запросов (из которых депутатами Мажилиса направлено 204, депутатами Сената – 104).

Самим депутатам Парламента поступило около 9733 писем граждан, которые рассматривались в соответствии с действующим законодательством.

В условиях чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией коронавирусной инфекции, Парламент перешел на особый режим работы. Активно были использованы все имеющиеся современные информационные технологии: видеоконференцсвязь, селекторные совещания, которые обеспечивали дистанционное рассмотрение проектов законов с участием депутатов, представителей государственных органов, гражданского общества.

Выразив единодушную поддержку поручениям руководства страны по противодействию распространению коронавируса и обеспечению стабильности в условиях чрезвычайного положения, депутаты Парламента взяли на особый контроль вопросы национальной экономики, своевременного проведения сельскохозяйственных посевных работ, социальной поддержки населения, качества всех уровней образования. Приоритетным направлением работы депутатского корпуса стало создание законодательной основы антикризисных действий Правительства.

В предстоящую, шестую, парламентскую сессию депутатам обеих Палат Парламента предстоит продолжить реализацию положений Послания Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В настоящее время в портфеле Парламента находится 61 законопроект.

Здесь наиболее актуальными будут Экологический кодекс, законы о контроле специфических товаров, о растительном мире. Большое значение будут иметь принятие таких законов, как: "О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы", по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти и т.д.

Перед депутатами Парламента стоит и задача продолжить работу по законодательной поддержке стабилизации отечественной экономики и поступательного движения Казахстана в посткризисный период.

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