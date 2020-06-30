600 тысяч тенге украл с карты лжесотрудник банка в Актобе

Потерпевшая сама назвала злоумышленнику ПИН-код, якобы для того чтобы перевести свои деньги на безопасный счет.

Фото : evz.ro

Мошенника, представившегося банковским сотрудником и похитившего с карты пострадавшей 600 000 тенге, разыскивают полицейские Актобе, сообщает zakon.kz. По информации официального сайта МВД РК, жертвой мошенника стала 41-летняя женщина. Потерпевшей позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что с карты женщины злоумышленники пытаются снять крупную сумму денег, и чтобы предотвратить несанкционированное списание, нужно срочно перевести их на безопасный счет. Женщина сама назвала ему ПИН-код своей карты, после чего с ее счета сняли 600 тысяч тенге. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 190 УК РК (Мошенничество). Полицейскими проводятся оперативные мероприятия направленные на установление и задержание подозреваемого лица, –указано в сообщении. Также отмечено, что полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не доверять незнакомцам, представляющимся сотрудниками банковских учреждений и предлагающим решить возникшие проблемы путем перевода денег на "безопасный счет". Чтобы проверить поступившую информацию, необходимо лично перезвонить в банк по телефону, указанному на обороте карты, или прийти в отделение финансового учреждения.

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