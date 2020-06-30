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Власти Алматы опровергли информацию о закрытии города

Комиссия по недопущению распространения коронавируса в Алматы призывает использовать только информацию, размещаемую на официальных источниках города.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz30 июня 2020, 12:51

Распространяемая в мессенджерах информация о закрытии города Алматы - фейк, передает zakon.kz.

В связи с распространяемой в социальных сетях и мессенджерах информацией о якобы планах по введению с 00:01 часов 30 июня т.г. на неопределенный период дополнительных ограничительных мер, среди которых приостановка деятельности крупных торговых объектов и пешеходных зон, парков, скверов, закрытие въезда и выезда в город, Комиссия по недопущению распространения коронавируса при акимате города Алматы официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности, - сказано в распространенном сообщении.

Комиссия по недопущению распространения коронавируса в Алматы призывает использовать только информацию, размещаемую на официальных источниках. Также напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

В свою очередь, жителей города просим соблюдать эпидемиологический режим, действующий на территории мегаполиса: соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и избегать места массового скопления людей. По возможности не покидать дома, особенно - лицам старше 65 лет, - обратились в акимате.

В пресс-службе премьер-министра тоже опровергли рассылку.


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