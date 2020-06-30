Названо число выявленных в России штаммов коронавируса

В России уже более 641 тысячи инфицированных, из них свыше 403 тысяч пациентов выздоровели, 9166 умерли.

В России выявили более сотни штаммов нового коронавируса, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100, - сказал он.

При этом в конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала агентству, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью.

Пандемия охватила практически весь мир. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек скончались.

В России уже более 641 тысячи инфицированных, из них свыше 403 тысяч пациентов выздоровели, 9166 умерли.

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