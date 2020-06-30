Фонд поддержки нацпарков создан в Казахстане

Наша цель с инвестором – уже в ближайшие годы кардинально поменять ситуацию с отношением к природе в нацпарке - Спицын.

Его главная задача – поддержка проектов по развитию цивилизованного, экотуризма, объединение единомышленников в целях заботы о природе нацпарков страны, сообщает zakon.kz.

Основатель Фонда – меценат, предприниматель, эко-активист и коренной алматинец Сергей Спицын.

Сергей Спицын на протяжении последних 7-8 лет реализует совместно с друзьями несколько социальных проектов в Иле-Алатауском нацпарке и Алматинском зоопарке. Это его любимые места детства, о которых он сейчас проявляет заботу. Результатом стали три облагороженных источника лечебной воды и мосты для перехода в ущельях близ Алматы, в том числе в Горельнике и Алмарасане, а в зоопарке – вольеры для белого, гималайского и тяньшанского медведей, амурского тигра. По словам мецената, каждый год на такие проекты он тратит немало средств из личных средств, а также при финансовой поддержке друзей. Это привело его к идее создания такого Фонда поддержки нацпарков, в котором теперь могут принять участие все желающие.

Я, конечно, могу и дальше в одиночку делать единичные проекты, но понимаю, что наши нацпарки, наши горы нуждаются в более масштабной заботе и, соответственно, таких же вложениях, - говорит Сергей Спицын. - И первую такую большую инициативу мы сейчас реализуем совместно с компанией «Turanga Group», которая выиграла тендер на развитие экотуризма в Иле-Алатауском нацпарке. Сейчас я объезжаю все Больше-Алматинское ущелье. Там нет условий для цивилизованного отдыха, нет даже нормальных «мусорок», стоят небольшие баки, которые всегда переполнены. Наша задача – не только обустроить места для раздельного сбора мусора, но и более системно, продуманно подойти к организации цивилизованного отдыха в наших горах, опираясь на лучший мировой опыт. Так, к примеру, мы планируем благоустроить вдоль обочины в Больше-Алматинском ущелье небольшие «карманы», выделенные для парковки. Такие места мы сделали, к примеру, в ущелье «Аюсай», это щебень, старые шпалы, по опыту Европы, где я видел такое. Сейчас люди на машинах заезжают прямо в лес. Мы же хотим, чтобы авто оставляли вдоль обочин, а на открытых площадках установить около 100-150 небольших скамеек со столами для пикника, аккуратные стационарные мангалы, все места будут пронумерованы. Это будут по-прежнему бесплатные зоны для отдыха как подарок от нас жителям и туристам страны. Это позволит упорядочить туризм в нацпарке, создаст более цивилизованные условия для отдыха. Такова психология большей массы людей: там, где грязно, будут еще больше мусорить, там, где всегда чисто и стоит табличка с призывом убирать за собой и выносить мусор, там будут стараться поддерживать чистоту.

Сергей Спицын

По словам Сергея Спицына, все эти зоны для отдыха будут бесплатными, чтобы люди поняли: о них заботятся.

Наша цель с инвестором – уже в ближайшие годы кардинально поменять ситуацию с отношением к природе в нацпарке, - продолжает г-н Спицын. - Пока мы используем свои средства. Когда запустим этот пилотный проект, все желающие инвесторы смогут присоединиться к нам в фонд поддержки нацпарков, и мы вместе, согласованно с государством, сможем предлагать и реализовывать и далее масштабные проекты по цивилизованному развитию экотуризма, оберегая при этом нашу природу, флору и фауну. Мы готовы предоставлять в будущем отчеты по всем вложенным средствам, приглашаем известных блогеров и эко-активистов в наблюдательный совет нашего фонда. Я побывал в нацпарках за рубежом - как там все чисто, аккуратно, цивилизованно, какая там культура отдыха! Мы хотим, чтобы у нас тоже было так, европейские условия отдыха. Сейчас, когда приезжают отдыхать в горы наши горожане, то столько с собой везут – и мангал, и другие вещи для комфортного отдыха. Наш проект создаст все необходимые условия на месте.

Как отмечает Сергей Спицын, Горельник, к примеру, посещают около 5 тысяч человек летом в выходные дни, Алмаарасан – чуть меньше. Несколько раз в неделю он сам убирает мусор и на местах своих проектов, источников воды, и два раза в год приводит в порядок сами конструкции – меняет доски, покрывает их маслом.

И я вижу, как благодарны люди в ответ, как начинает развиваться в этих обустроенных и облагороженных местах туризм, тысячи людей приходят каждый день, занимаются спортом.

Меня вдохновляет личный пример Медеу Пусурманова, красота Медеуского ущелья – это его заслуга. Для меня такие герои своего времени – пример того, как нужно нам заботиться о нашей природе, подавая, в свою очередь, пример нашим детям. Что мы после себя оставим? Что будут видеть мои внуки-правнуки? Я сейчас своим детям показываю все, вожу в горы, они уже в два года в Горельник пешком ходили. Для меня это родные места, это моя Родина, и здесь я хочу прожить до самой старости. Поэтому для меня важно, в каком состоянии наша природа, как будет развиваться туризм, тогда будет развиваться и экономика. Пример тому – успешный опыт развития туризма за короткий срок в Грузии, Азербайджане, Дубаях, где создали сказку в песках. Мы тоже можем. В некоторых странах для привлечения туристов придумывают специальные истории, а у нас, куда ни пойдешь, там настоящий памятник истории, реальные факты из прошлого. К примеру, на Медеу, в Алмаарасанском ущелье, есть древние захоронения. Когда я проводил работы по облагораживанию источника в Алмарасане, мне рассказывали, что еще войска Тамерлана купались в этих водах, проходили лечение, позже здесь появился санаторий, - сказал он, отвечая на вопрос, что движет им в этом порыве изменить ситуацию.

Напомним, по инициативе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, при поддержке Министерства культуры и спорта РК в Казахстане в этом году началась реализация пилотного проекта по развитию экотуризма в нацпарках страны. Первым нацпарком, в котором был объявлен тендер среди инвесторов для создания цивилизованных условий для отдыха и при этом бережного отношения к природе, стал Иле-Алатауский. Именно он испытывает на сегодня самый большой экологический пресс в виде загрязнения от дикого туризма и большой заполняемости людьми в силу своего близкого расположения к самому крупному мегаполису страны - Алматы. Экологи уже не первый год бьют тревогу, указывая на большую загрязненность нацпарка.

Компания «Turanga Group» во главе с инвестором Александром Гужавиным, выигравшая тендер по развитию экотуризма в данном нацпарке, в течение ближайших 4-х лет планирует вложить в данный проект около 12 млрд тенге. Кроме создания цивилизованных условий для отдыха, в том числе бесплатных туалетов, моек для рук, облагороженных троп, визит-центров для туристов с полной информацией о парке и правилах поведения в горах на природе, здесь также планируется по согласованию с Минэкологии запустить службу рэйнджеров по примеру американских нацпарков, которые будут следить за порядком в нацпарке, а также службу спасения туристов и ряд других инициатив, в том числе совместно с молодежными эко-активистами, волонтерами. Одна из главных задач проекта разавития экотуризма в нацпарках – измение экологического мышления казахстанских туристов, привитие и подача примера более бережного и заботливого отношения к родной природе.

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