Китай прокомментировал блокировку своих приложений в Индии

Под запрет попали TikTok, WeChat, Weibo и другие приложения.

Китай серьезно обеспокоен ситуацией с блокировкой властями Индии ряда популярных китайских приложений, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее пресс-служба правительства Индии сообщила, что власти страны запретили 59 приложений, "наносящих вред суверенитету, целостности обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка", в список запрещенных попали китайская социальная сеть Tik Tok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat, а также приложения Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends.

Китай выражает серьезную обеспокоенность в связи с соответствующим заявлением индийской стороны, - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Пo его словам, в настоящее время китайская сторона занимается проверкой и выяснением деталей возникшей ситуации.

Правительство КНР всегда требовало от китайских предприятий, чтобы они развивали международное сотрудничество на основе соблюдения международных правил и местного законодательства (страны, где они осуществляют деятельность). Индийское правительство в соответствии с рыночными принципами несет ответственность за защиту законных прав и интересов международных инвесторов, включая интересы китайских компаний, - сказал Чжао Лицзянь.

Он подчеркнул, что деловое сотрудничество Китая и Индии взаимовыгодно и взаимовыигрышно, а создание искусственных помех для такого рода взаимодействия не соответствует интересам индийской стороны.

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