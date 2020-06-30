Казахстанцы о COVID-19: Единственный природный способ оседлать вирус - это переболеть им

К ограничениям перемещения людей и контактов нужно подходить взвешенно, учитывая многие факторы.

29 июня 2020 г. Президент и члены правительства Казахстана объявили о возможном введении ограничительных карантинных мер в связи с ростом количества заболевших и проблемами в системе здравоохранения (нехватка лекарств, врачей, больничных коек). Теперь общество ожидает введение жестких ограничений, подобных тем, что имели место с 18 марта по 11 мая 2020 года. По этому поводу астанчанин Бекжан Киманов высказал свое мнение, сообщает zakon.kz.

О предстоящих мерах по борьбе в CoVid19

1. Ограничить перемещения людей и контакты считаю правильной мерой. Чем меньше контактов, тем меньше распространение ОРВИ (к которым относится и CoVid19). Однако, считаю, что к таким ограничениям нужно подходить взвешенно и учитывать многие факторы.

2. В частности, считаю, что не нужно запрещать посещать парки, дворы и т.п. Потому что это плохо скажется на иммунитете. Те, кто не заболел, и особенно те, кто уже переболел, должны проявлять физическую активность, чтобы поддерживать иммунитет до заражения, либо восстановить его после перенесенной болезни. Пребывание в спёртом квартирном пространстве совершенно не играет на пользу здоровью нации.

3. Также считаю, нецелесообразными такие меры, как запрет перемещений по городу, как на личном, так и на общественном транспорте. Люди всё равно имеют потребность перемещаться. Посещать пожилых родителей, например. Или найти лекарство, которого нет в аптеке возле дома.

4. Вот что НУЖНО сделать, так это ОГРАНИЧИТЬ и перевести на нормальный удалённый режим с возможностью онлайн видео общения как можно большего КОЛИЧЕСТВА КОНТАКТОВ между гражданами и службами государственного сервиса. С подтверждением принятых решений через ЭЦП.

Это не должен быть только стандартный набор госуслуг, предусмотренный порталом egov.kz. Сюда должны быть включены обращения во все госорганы и организации: от акимата до поликлиники.

Все контакты должны иметь возможность осуществляться в режиме видеоконференции. В том числе как через специализированные сервисы, так и через простые программы типа ватсап и вайбер.

Нужно легализовать такие формы контактов, регистрировать их и фиксировать результаты таких контактов. Подобная практика будет полезна не только на период пандемии, но и вообще для развития конструктивных отношений между гражданским обществом и государственным сектором. Зачем вообще тратить время на поездки в госорганы, когда можно пообщаться по видеосвязи? При этом, нужно разработать сервис на подачу заявок для осуществления таких контактов, чтобы контактирующие стороны в заранее установленное время могли пообщаться (но время ожидания должно быть не более двух дней). Причём за несоблюдение времени контакта должна быть предусмотрена серьёзная и ощутимая ответственность для лица на стороне госоргана.

5. Также, нужно ОГРАНИЧИТЬ КОНТАКТЫ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИЙ всех форм собственности. Для этого уже практикуются меры по переводу значительной части персонала частных и государственных организаций на дистанционный режим работы.

Однако, в этих мерах считаю целесообразным полагаться на сознательность граждан, а не на принудительные меры. Сейчас люди и так понимают высокий риск возможности заразиться, и сами стараются не выходить лишний раз из дома.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ В РАБОТЕ ПРОЧИХ МЕСТ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ (например, крупные торговые центры, кафе и т.п.), наверное, ПРИДЁТСЯ ВВЕСТИ.

Однако, думаю будет уместно РАЗРЕШИТЬ ПОСЕЩЕНИЕ КЛИЕНТОВ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. Не всегда можно обслужить клиента исключительно в он-лайн режиме. Да, приём заявок и предварительную запись можно и нужно перевести в он-лайн режим. При этом, для некоторых категорий товаров важно прийти и предварительно осмотреть товар лично (до доставки), иначе возрастает риск возврата (отказа). Если товар крупный, например мебель или бытовая техника, то, в случае отказа клиента, расходы на доставку и обратную отправку окажутся непомерно высокими, что сделает такого рода торговлю вообще невозможной.

Задачу НЕ НАВРЕДИТЬ ЭКОНОМИКЕ никто не отменял. Вот что нужно действительно запретить – это «шастать» толпами по торговым центами. Только по предварительной записи.

7. Ограничения в перемещении между городами, а, тем более, установка блокпостов, на мой взгляд, мера также излишняя. Не думаю, что в этом вопросе уместно ссылаться на опыт ограничений в марте-апреле. Дело в том, что в тот период не было такого количества заболевших. И, по сути, те меры были (наверное) несколько преждевременными. Хотя и нельзя их назвать совсем бесполезными.

Как мне видится, сейчас уже и так большое количество заболевших внутри городов. Поэтому дополнительный поток заболевших из других городов не окажет серьезного влияния на общую картину. Мы уже все «варимся» в одном большом котле среды распространения вируса.

8. Помимо ограничений, необходимо обеспечить усиление мер снабжения лекарствами, витаминами и прочими товарами медицинского назначения.

В частности, на период пандемии:



• Снять любые таможенные и налоговые ограничения на доставку витаминов, БАДов и товаров медицинского назначения, через сервисы он-лайн заказов (например, i-herb).

• Запретить налоговым и таможенным органам предъявлять претензии частным лицам, которые закупают в больших количествах витамины и БАДы и товары медицинского назначения через сайты он-лайн заказов из зарубежья.

• Снять необходимость регистрации для ввоза товаров медицинского назначения на определенный перечень, который нужно оперативно разработать.

P.S.

В целом, меры изоляции, ограничения контактов – это самое эффективное, что можно сделать для снижения темпов заражения, растянуть их во времени. Тем самым, снижается нагрузка на систему здравоохранения, в том числе потребление лекарств, количество обращений к врачам и загрузка лечебных учреждений.

Однако, лично я считаю не вполне обоснованными в борьбе с ОРВИ такие меры, как маски, перчатки и т.п. И уж тем более, совершенно не допустимо кошмарить кафе, рестораны и магазины по этому поводу со стороны органов санэпиднадзора.

Попробую объяснить почему.

1. Коронавирус – это разновидность острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заражение происходит, главным образом воздушно-капельным путем. Это значит микрочастицы паров воды, которые мы выдыхаем, содержат на себе вирус. Размер выдыхаемых частиц воды составляет от 1 до 1000 микрон. Это частицы, которые без проблем выходят через фильтры хирургических масок. А вместе с этими частицами выходят и вирусы, и парят в воздухе.

2. Воздух вокруг человека, зараженного вирусом, в течение 30 минут содержит облако пара, кишащего вирусами. Такой пар проходит как через саму маску, так и через отверстия между лицом и маской. И любой человек, зашедший в помещение, где недавно был зараженный (пусть даже оба были в маске), неизбежно вдыхает это облако. То есть, избежать заражения невозможно в принципе. Единственная эффективная мера – это сократить количество случаев, когда зараженный человек куда-либо ходит.

3. Точно также бесполезны и перчатки. Поскольку заражение происходит преимущественно через вдыхание зараженного воздуха. Риск заражения через предметы по сравнению с риском заражения через воздух критически низок. Те капли пара с вирусами, которые оседают на предметах мебели, ручках дверей, упаковке продуктов питания в магазинах, попадут на руки других людей в любом случае. Например, при распаковке продуктов дома.

P.P.S



На мой взгляд, единственным природным способом оседлать вирус - это переболеть им. Чем больше людей переболеет, тем быстрее выработается иммунитет и вирус перестанет представлять опасность. Однако, темпы заражения следует сдерживать (в том числе мерами ограничения контактов).

Иначе одномоментное пиковое количество зараженных может превысить способность системы здравоохранения принимать меры по лечению. В частности, уже сейчас мы наблюдаем дефицит лекарств и витаминов.

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