Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
C первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности.
Фото : kp.ru30 июня 2020, 15:45
Российскую певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19, - сообщила пресс-секретарь артистки Анна Кружель.
Она отметила, что с первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, трудно сказать, где она могла заразиться.
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