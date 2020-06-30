Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

C первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности.

Российскую певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19, - сообщила пресс-секретарь артистки Анна Кружель.

Она отметила, что с первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, трудно сказать, где она могла заразиться.

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