Клинические испытания вакцины от COVID-19 на людях начались в Японии

Первая часть клинических испытаний включает в себя вакцинирование 30 здоровых добровольцев.

Японский разработчик ДНК-вакцины от COVID-19 компания AnGes, Inc приступила к клиническим испытаниям на двух группах из 30 добровольцев, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Первая часть клинических испытаний включает в себя вакцинирование 30 здоровых добровольцев.

Они разделены на две группы. Одной группе будет вводиться меньшее количество вакцины, другой – большее, - сказал профессор департамента клинической генотерапии университета Осака Рюити Морисита.

Вакцинирование будет проводиться дважды с интервалом в две недели, 31 июля клинический эксперимент будет завершен.





Но это никак не означает, что тогда же мы можем ожидать результатов, - уточнил профессор.

Ранее Морисита рассказал, что вторая часть исследований с участием 400-500 человек намечена на осень, а к весне AnGes, Inc. рассчитывает выйти на этап промышленного производства вакцины.

Главными преимуществами ДНК-вакцины профессор Морисита считает ее безопасность – она не использует патогены, организм создает антитела, реагируя не на патоген, а на ДНК-информацию о нем. Также он отметил возможность произвести вакцину быстро и фактически в неограниченном количестве.

Достоинством вакцины ученый считает и то обстоятельство, что ее производство можно гибко подстроить под новые мутации вируса, если таковые произойдут.

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