Марат Башимов: Коронавирус в нашей жизни будет присутствовать долго

По возможности нужно оставаться дома и соблюдать все санитарные требования.

Пренебрежительное отношение к короновирусу и поведение части общества после снятия ЧП толкнули к опасной ситуации. Поэтому многие казахстанцы поддерживают, что обоснованной и необходимой мерой в сегодняшней сложной ситуации является возвращение жесткого карантина, о чем заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Один из них - известный общественный деятель, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, передает zakon.kz.

По мнению Марата Башимова, COVID-19 в нашей жизни будет присутствовать долгое время. "На острый период пандемии была отложена плановая госпитализация, обследование и профилактика больных по другим заболеваниям. Однако это может негативно сказаться в последующем на общем здоровье населения. Поэтому предстоит выработать меры по безопасному оказанию плановой онкологической, кардиологической, пульмонологической и другой медицинской помощи в новых условиях", - бьет он тревогу на своей странице в соцсетях и предлагает ряд мер.

1. Безответственное поведение ряда госорганов и должностных лиц. Как отметил Глава государства, отмечались факты бездействия на заключения эпидемиологов. Проявляется очень большая разница между докладами руководителей регионов и той информацией, которая идет с мест. Нужно докладывать реальную картину, и эту реальную картину мы, в конце концов, имеем. Имеются разные источники для получения достоверной информации.

2. Пандемия выявила все недоработки в цифровизации страны, в том числе в здравоохранении, где собирается большой объем данных, а мониторинг ситуации по-прежнему проводится в ручном режиме. У нас до сих пор нет полной цифровой картины по эпидемии, что не позволяет вести достоверный учет и эффективно распределять ресурсы.

3. Наша система диалога с населением не работает в должном объеме, информационный фон находится под давлением негативной повестки дня, героический труд медиков не показывается, как того заслуживает.

4. Регионы принимают различные, не синхронизированные друг с другом решения.

5. Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов по ключевым категориям: - коечные места; медицинские работники и вспомогательный персонал; - лекарства в стационарах и аптечной сети; необходимое оборудование, в том числе - для ИВЛ и компьютерной томографии; - лабораторные исследования; средства индивидуальной защиты.

6. Особое внимание надо уделить группе риска, имеющей возрастные ограничения и медицинские проблемы: сахарный диабет, астма, туберкулез и др. Таких граждан следует обезопасить в первоочередном порядке.

7. В связи с большим количеством пациентов без симптомов и с легкой формой, в разы увеличилась нагрузка на поликлиники и службы скорой медицинской помощи. Учитывая это, необходимо особое внимание уделить укреплению первичной медико-санитарной помощи. Следует максимально обеспечить нахождение и лечение амбулаторных пациентов с признаками ОРВИ – дома под наблюдением врачей.

8. Должна быть усилена работа call-центров для информирования и психологической поддержки населения.

9. До конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду возможность наступления второй волны пандемии.

10. Правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами.

11. Необходимо поддерживать стабильность цен и доступность продуктов для населения.

12. Правительству и акимам регионов предстоит мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы для решения указанных проблем.

13. Судя по всему, КОВИД-19 в нашей жизни будет присутствовать долгое время. На острый период пандемии была отложена плановая госпитализация, обследование и профилактика больных по другим заболеваниям. Однако это может негативно сказаться в последующем на общем здоровье населения. Поэтому предстоит выработать меры по безопасному оказанию плановой онкологической, кардиологической, пульмонологической и другой медицинской помощи в новых условиях.

В целом, стратегия борьбы с коронавирусом должна быть выверенной и понятной для всех, основываться на приоритетном распределении усилий и ресурсов в отношении конкретных групп в зависимости от потенциальных рисков.

Примечание: Необходимо обратить нашему обществу на мнение многих врачей-экспертов, которые бьют тревогу о том, что возрастающая с каждым днем пневмония и летальные исходы от нее, - это и есть мутированный короновирус. Поэтому по возможности нужно оставаться дома и соблюдать все санитарные требования!

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