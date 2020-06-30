В Казахстане открылся новый культурно-просветительский телеканал

Телеканал запущен по поручению главы государства.

30 июня телерадиокорпорация "Казахстан" провела презентацию нового культурно-просветительского телеканала "Abai tv", сообщает zakon.kz.

В год 175-летнего юбилея великого поэта Абая Кунанбаева запускается названный его именем республиканский телеканал, призванный продвигать и популяризировать достижения казахстанской культуры. Все это происходит в очень непростое для нашей страны и всего мира время. Культура во все времена, помимо своей цивилизационной роли, выполняла важнейшую миссию. Она давала силы и надежды народам в самые сложные моменты истории. Приобщение к ней - это не только способ обогатить духовную жизнь нации, а важнейшая социальная миссия всего государства, которое помимо материальной поддержки граждан стремиться помочь им морально выстоять в сложных обстоятельствах. Я уверен, что обладая неисчерпаемым источником материала при современной и качественной его подаче, телеканал Абай завоюет качественную и преданную зрительскую аудиторию, став одним из узнаваемых брендов нашей страны, – сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев.

Новый телеканал запущен по поручению главы государства и призван знакомить и приобщать казахстанцев к наследию великого Абая и достижениям культуры и искусства Казахстана и всего мира. Зрителям канала будут представлены специальные тематические программы, как "Абай жолын бірге оқиық" и "Сарасөз". Также на канале можно будет смотреть спектакли и балетные постановки в программе "Премьеры", обсуждение шедевров отечественного искусства в программах "Музыка Великой степи", "Үркер", "Жыр майданы".

Несмотря на все трудности, открыть новый телеканал и сделать для него все возможное – благое дело. Имя Абая очень почетно. На плечи молодых людей, которые будут работать на этом канале ложится очень тяжелый груз. Гордо несите имя Абая, сохраните его справедливость, вдумчивость, особую страсть к словам, нежность и красоту его замечательных стихов и достигните таких же вершин, - пожелал новому каналу писатель, Заслуженный деятель РК Султан Оразалы.

Телеканал вещает 17 часов в сутки (с 07:00 до 00:00) на основе спутниковой связи Otau TV, через кабельные сети Alma TV и ID TV на казахском и русском языках. Онлайн трансляция доступна на официальном сайте.

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