Сообщение о педофиле распространяют в Караганде

Отмечено, что пока ни один ребенок не стал жертвой насильственных действий сексуального характера. Девочки во всех случаях смогли вырваться и убежать.

Жителей Караганды пугают сообщением о якобы объявившемся в городе педофиле, домогающемся малолетних девочек, оставленных без присмотра, сообщает zakon.kz.

Данное сообщение опубликовано в социальной сети instagram в паблике patriotkaragandy.

Мамы и папы! На юго-востоке в Караганде появился нехороший человек, который домогается маленьких девочек. Он следит за теми, кто играет на улице один, без присмотра родителей. Затем заманивает в палисадник с густыми зарослями и начинает домогаться. Также он входит в подъезд вслед за малолетней девочкой и начинает трогать ребенка, – написал автор поста.

​Он отметил, что к счастью, пока ни один ребенок не стал жертвой насильственных действий сексуального характера. Девочки во всех случаях смогли вырваться и убежать. Кто-то громко плакал и кричал, это пугало насильника, и он убегал.

По словам автора поста, подобные факты были в микрорайонах Степной-4 и Гульдер-2. ​Полиция активно ищет злоумышленника, а фоторобот составлен со слов девочек.

Если ваш ребенок скромный и застенчивый, он может оцепенеть от страха и молчать, позволяя насильнику совершить преступление! Чтобы ваши дети не попали в зону его видимости, не отпускайте их одних в магазин или на детскую площадку. Будьте рядом! Сидите на лавочке, когда ваше дитё играется во дворе. Сварить суп или помыть полы успеете позже. Будьте внимательны! – призывает автор поста.

За официальными комментариями журналист zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области. Однако, там комментировать данный факт отказались, посоветовав обратиться в прокуратуру.

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