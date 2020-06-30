Карантинные ограничения обновили и продлили в Костанайской области

Постановления главного государственного санитарного врача Костанайской области от 1 июня, 8 июня, 15, 18, 19 и 22 июня утратили силу.

Заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Севостьянов постановил с 1 июля продлить карантинные ограничения в регионе, передает zakon.kz.

Жителям Костанайской области разрешены свободный выход из домов, посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров.

Остается рекомендация носить маски вне дома и в закрытых помещениях со скоплением людей.

Можно передвигаться по области.

Те, кто находится на домашнем карантине должны установить мобильное приложение SmartQOSTANAI с включением функции "Я на домашнем карантине".

Нельзя проводить семейные, памятные, обрядовые и иные мероприятия.

Ограничить работу следующих объектов:

- ЦОНам перейти на оказание услуг в режиме онлайн, услуги которые невозможно осуществлять в онлайн режиме осуществлять по бронированию с 10:00 до 18:00 часов;

- работу салонов красоты, парикмахерских, барбершопов с 10:00 до 18:00 только по записи;

- работу объектов, реализующих товары промышленной группы до 20:00 часов;

- работу продовольственных и непродовольственных рынков с 10:00 до 17:00 часов.

Общепит работает только на вынос и доставку.

Остается запрет на деятельность образовательных центров, курсов подготовки и переподготовки специалистов различных отраслей, семинарских занятий, кружков, спортивных комплексов (кружков, секций и другие), за исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек.

Также запрещена деятельность кинотеатров, театров, детских игровых центров и игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, караоке баров, бильярдных, боулинг центров, тату салонов, массажных салонов, букмекерских контор, пришкольных лагерей, загородных оздоровительных детских лагерей (за исключением базы отдыха им. генерала Бакирова, лагерей "Лесная сказка", "Алтынгүл", "Болашак"), аквапарков, бассейнов, в том числе в банях и саунах, бань и саун с одновременным нахождением свыше 20 посетителей, расположенных в торгово-развлекательных центрах фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных объектов и проведения в них культурно-массовых программ, аттракционов, фонтанов, надувных конструкций (батутов), детских досуговых центров в форме "мастер-класс", кружков, обучающих факультативов, образовательных центров, кружков, центров детского развития и других.

Запрещены зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия. Матчи чемпионата РК по футболу ФК "Тобол" пройдут без зрителей с ограничением персонала стадионов до технического минимума.

Не менее 80% сотрудников госорганов остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Остается приостановленной деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (за исключением дежурных групп).

Подробно о карантинных мерах в Костанайской области читайте здесь. Постановление вступает в силу с 00:00 часов 1 июля 2020 года.

При этом постановления главного государственного санитарного врача Костанайской области от 1 июня, 8 июня, 15, 18, 19 и 22 июня утратили силу.

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