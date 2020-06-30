Казашка стала заместителем мэра во Франции
Она заняла пост в городе Крей.
Фото : Facebook30 июня 2020, 16:45
Казахшка Иесим Махмуткызы была избрана заместителем мэра города Крей (Kreil) Франции, передает zakon.kz.
Радостной новостью делятся родные и близкие в Facebook.
Қазақ қызы Францияда мэрдің орынбасары болды. Казашка стала заместителем мэра во Франции Иесим Махмұтқызы Yesim Savas...Опубликовано Арманом Турлубеком Вторник, 30 июня 2020 г.
Сообщается, что Иесим является правнучкой знаменитого Зука батыра.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029976-fa05c832ce9a60652d8d9cee8743fb19
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...