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Казашка стала заместителем мэра во Франции

Она заняла пост в городе Крей.

Фото : Facebook30 июня 2020, 16:45

Казахшка Иесим Махмуткызы была избрана заместителем мэра города Крей (Kreil) Франции, передает zakon.kz.

Радостной новостью делятся родные и близкие в Facebook.

Қазақ қызы Францияда мэрдің орынбасары болды. Казашка стала заместителем мэра во Франции Иесим Махмұтқызы Yesim Savas...

Опубликовано Арманом Турлубеком Вторник, 30 июня 2020 г.

Сообщается, что Иесим является правнучкой знаменитого Зука батыра.


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