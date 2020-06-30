Казахстанки страдают после пластических операций у лжехирургов

В последнее время участились случаи, когда за такие операции берутся врачи, не имеющие лицензии на подобные манипуляции.

Потеря зрения, асимметрия лица, нагноение и рубцевание – это основные последствия обращения пациентов за помощью к лжехирургам бьюти индустрии. Количество казахстанок, покалеченных шарлатанами в погоне за красотой, резко возросло. Как не попасть к дилетанту, выяснял корреспондент zakon.kz.

Модные глянцевые журналы диктуют идеальные стандарты красоты, и миллионы девушек еще с подросткового возраста начинают комплексовать из-за того, что их тело не соответствует стандартам. С наступлением совершеннолетнего возраста у девушек появляется шанс исправить свое тело в угоду моде - одни в парикмахерских и на дому глаза делают, другие вставляют нити, удаляют комки Биша (чтобы уменьшить объем щек) и так далее. Если такую операцию делает профессиональный врач-пластический хирург, то есть шанс, что все пройдет успешно.

Но в последнее время участились случаи, когда за такие операции берутся врачи, не имеющие лицензии на подобные манипуляции. Иными словами, это непрофессиональные хирурги, использующие несертифицированные препараты на территории Казахстана и проводящих малоинвазивные операции без лицензий, профессиональных навыков и медицинского образования. Искалеченные и изуродованные пациенты обращаются за квалифицированной помощью на реоперации, но восстановить былую красоту порой уже невозможно.

Согласно законодательству, в Казахстане профессиональные пластические операции проводятся только врачами с медицинским образованием, не ниже уровня резидентуры. Любые манипуляции с внешностью должны проводиться только в специализированных клиниках, имеющих лицензию на косметологические процедуры. У врача должен быть сертификат специалиста, в котором так и будет указано — пластический хирург или дерматокосметолог. Его выдает на пять лет «Республиканский центр развития здравоохранения» после сдачи экзаменов. Это документ государственного образца. У самой клиники должна быть лицензия на лечебную деятельность. Она дается после прохождения всех процедур, в том числе СЭС осматривает все оборудование, проверяет наличие вентиляции, стерильной зоны. Проверить сертификат можно обратившись в местное управление здравоохранения, - рассказали в Общественном объединении пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.

Известны случаи, когда такие "эскулапы" без лицензии оставляли пациентов без зрения, с большими отеками, опущением тканей лица, асимметрией, слюно и слезотечением.

Одна 18-летняя пациентка хотела получить угол челюсти как у Анджелины Джоли. Вместо этого, в результате неправильной операции, у нее атрофировалась подкожная жировая клетчатка в щечной области. Теперь врачи не могут гарантировать возвращение былой красоты. Произошло фиброзное изменение ткани. В Казахстане уже есть пациент с потерей зрения — во время так называемой нитевой блефоропластики, ему задели глазное яблоко. Произошло нагноение. Некомпетентные специалисты, которые нередко оказываются парикмахерами или визажистами, не имеющими высшего медицинского образования, зачастую оставляют в веках пациентов отломанные иглы после операции, которые невозможно достать что приводит к дальнейшей инвалидизации. А прошивание верхнего века может привести к нагноению, присоединению патогенной флоры. Поскольку это делает не доктор, осложнения, которые могут быть получены, такой специалист скорректировать не может, ввиду отсутствия элементарных знаний о назначении терапии, противогрибковых препаратов, асептики и антисептики. Названные специалисты просто проходят тренинги в дистрибьюторских компаниях, как раз тех, которые завозят препараты и смело приступают к деятельности, калеча пациентов и не думая о последствиях. Сейчас к нам поступает большое количество пациентов с жалобами, которые прошли «операции» у лжехирургов, или лжекосметологов но помочь мы можем далеко не всем, - возмущаются профессиональные пластические хирурги.

Многие казахстанцы, по их словам, из-за низкой стоимости услуг шарлатанов даже не проверяют наличие медицинского образования, прежде чем пройти процедуру или операцию. Но как известно, скупой платит дважды, однако, экономящим на таких услугах необходимо четко осознавать, что цена собственным здоровьем слишком высока.

Подготовил Альберт Ахметов

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